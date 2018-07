A primeira derrota de São Paulo

São Paulo está fora da Copa das Confederações. Outras cinco cidades foram escolhidas para abrigar a competição que abre o Brasil para o futebol um ano antes da Copa do Mundo. As sedes escolhidas foram Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Porto Alegre. A cidade mais rica do País ficará fora por incompetência das pessoas responsáveis em organizar e fazer acontecer o torneio em São Paulo. Uma derrrota para ser lembrada. E como São Paulo continua na estaca zero da Copa começo a pensar na possibilidade de a bola não rolar por aqui em 2014. Tomara esteja errado. Tomara.