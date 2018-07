A relação Pato e Corinthians é exemplo do fracasso no futebol

Alexandre Pato volta ao noticiário do futebol brasileiro da mesma forma que saiu: sem saber sobre seu futuro depois do empréstimo que a diretoria do Corinthians fez para o Chelsea, da Inglaterra, onde o atacante também não deu certo. Pato pula de galho em galho sem convencer ou, pior, fazendo o tempo passar para ter seu contrato debaixo do braço e, aí sim, oferecer seus préstimos futebolísticos para os interessados. Hoje, não há um só clube disposto a pagar pelo vínculo do jogador e assumir os R$ 800 mil mensais, como reza seu contrato com o clube do Parque São Jorge, ironicamente atrás de um atacante para fortalecer o elenco, como já pediu Cristóvão Borges.

Pato está perto de completar 27 anos. Poderia ter tido melhor sorte na carreira, uma vez que nos últimos anos perambulou como moeda de troca para lá e para cá, sem referência de futuro, sem esquentar lugar fixo e sem vislumbrar qualquer plano de carreira, muito longe daquele Pato que encantou no Inter de Porto Alegre e Milan, sobretudo neste último, como promessa certa da seleção brasileira. Pato é um exemplo de como uma carreira promissora por dar em nada por causa de escolhas mal-feitas, não só de contrato de trabalho, mas também de postura e envolvimento. Pato carrega nas costas o fardo de nunca ter se envolvido com o futebol como se esperava dele, e que sempre se deixou levar pelos prazeres que a vida de moço rico e famoso podia lhe proporcionar. Essa fama de ‘bom vivam’ não diz respeito às tradicionais baladas nas noites e grandes festas, como já noticiamos nas vidas de Adriano, Ronaldinho Gaúcho e agora Neymar. O jogador paga o pato por gostar de bons restaurantes, viagens a lugares exóticos, mulheres bonitas e famosas, roupas de grife e não a tradicional ‘bombeta’ meio solta na cabeça. Pato nunca foi desse estilo e talvez por não ser da ‘turma’ tenha sofrido.

No futebol, errou dentro de campo e nas posições contra o ‘pagador’, no caso o Corinthians, que não o quer no time nem pintado de ouro. Nem Tite conseguiu reintegrá-lo. Duvido que Cristóvão Borges o faça. E tudo porque os dirigentes corintianos não o aceitam mais, tentam de todas as formas, há meses, vendê-lo em definitivo. Virou briga sem volta, em que as partes entendem ter razão. Pior para o jogador, que não joga e desaparece e sofre com isso. Pior também para o clube, que pagou R$ 40 milhões pelo atacante e dentro de seis meses não terá nada se não conseguir vendê-lo por qualquer merreca. Pato mantém sua posição de ‘querer cumprir seu contrato’ e com isso apenas aguarda os R$ 800 mil pingar mensalmente em sua conta bancária. Erra Pato, por não ter na sua profissão, que é jogar, motivação suficiente para mudar esse cenário. Erra o Corinthians por gerir tão mal seu patrimônio, rasgando R$ 40 milhões e mais o salário mensal do jogador sem ter nada em troca. Esse tipo de má administração não cabe mais no futebol.