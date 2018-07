A resposta de Ronaldinho a Dunga

Em sua primeira entrevista após ficar sabendo que não iria para a Copa do Mundo, Ronaldinho Gaúcho alfinetou o técnico da Seleção Brasileira, Dunga, único responsável pela decisão de não levar o jogador do Milan para a África do Sul.Preferiu os Josués e Klébersons sa vida. Na lista de Dunga, Ronaldinho figura entre os sete reservas entregues para a Fifa somente para cumprir o protocolo. Eles só serão usados caso algum dos 23 seja cortado. Ronaldinho foi sincero. Falou o que achou que deveria falar para o treinador. “Minha resposta (ao Dunga) está aqui, dentro de campo. Se ele pensa que aquilo que faço no campo não é suficiente para entrar na Seleção, é escolha dele e respeito isso. Continuo a pensar que foi uma boa temporada e que fiz muitas coisas boas no Milan. Não quero fazer comparações com o que fizeram os outros jogadores. Quero somente ficar com a cabeça tranquila e pensar na boa temporada que fiz na Itália.” Ronaldinho fez dois gols na vitória do seu time sobre a Juventus por 3 a 0, neste sábado, pela última rodada do Campeonato Italiano, e deixou o campo aplaudido.