A ‘Turiassu’ ferve para a festa de inauguração do novo estádio do Palmeiras

A rua ‘Turiassu’, como indica a placa, está em festa, e assim ficará de agora em diante. Centenas e milhares de torcedores do Palmeiras se reúnem em frente ao novo estádio do clube, que nesta quarta-feira abre oficialmente seus portões para uma nova era. Cerca de 39 mil torcedores estarão dentro do Allianz Parque. O orgulho é geral. Com o estádio, espera-se pela permanência na Série A. E isso passa pela vitória diante do Sport. Não há dúvidas entre os palmeirenses da ‘Turiassu’ de que o time ganha.

Os três pontos podem coroar a festa, inaugurar de fato uma nova era, dar esperança ao torcedor e começar a pensar em 2015. Até agora, o próximo ano não existe para o Palmeiras. O foco é salvar 2014, mantendo a equipe na primeira divisão. Enquanto a matemática do Brasileirão não der ao Palmeiras a certeza de que o time não corre mais risco, o trabalho de Dorival Junior não para. A festa é válida. Vai demorar mais um século para o Palmeiras ter outro estádio. Então, o palmeirense tem mesmo de comemorar. Pelas declarações que ouvi e li, acredito que o time esteja concentrado no seu trabalho. É isso o que importa. Para os jogadores, a festa vem depois dos 90 minutos.

Até porque, o Palmeiras fecha sua participação no Nacional diante de Coritiba (fora), Inter (fora) e Atlético-PR (em casa). E um time na Segundona, de novo, não fará jus ao novo estádio do Palmeiras.