A Seleção chega amanhã a Johannesburgo

Cheguei hoje a Johannesburgo, a cidade mais arborizada do mundo. Estamos cinco horas na frente de vocês aí no Brasil. Por isso que os jogos da Seleção serão em horários bons para o torcedor brasileiro, de manhã ou à tarde. Contra a Coreia do Norte, o duelo do dia 15 será 15h30. Assim como o jogo com a Costa do Marfim, dia 20. A partida diante de Portugal, em Durban, dia 25, está marcada para às 11 horas daí, 16 horas aqui na África do Sul. Certamente as escolas vão liberar seus alunos ou dar condições para que eles assistam aos jogos juntos. Em 1982, quando era garoto, nos reuníamos no Exupery (EEPSG Antoine de Saint Exupery) para ver as partidas daquele timaço do Brasil. Era um barato. Nunca me esqueci disso. Estudei lá meus oito primeiros anos. Espero que meus filhos possam ter experiência parecida nesta Copa. A Seleção Brasileira só chega aqui amanhã de manhã. Estarei lá no aeroporto para recepcioná-la. Há uma suspeita de que o time de Dunga pegue o ônibus na pista do aeroporto. Os jogadores não passariam então pelos caminhos normais de saída. Ocorre que a Fifa sempre pede para que os times participem da festa de boas vindas oferecidas pelos anfitriões. É mais ou menos como fazia o Tatu na Ilha da Fantasia. Uma recepção bonita e agradável. Claro, terá publico, brasileiro e sul-africano. Mas alegando cansaço e segurança, talvez as delegações, entre elas o Brasil, pulem essa etapa. O futebol é o esporte mais popular do planeta, mas seus praticantes dão a mínima para isso. Uma pena.