A seleção vai ganhando uma cara. Já não era sem tempo

A seleção de Mano Menezes vai ganhando uma cara. Já não era sem tempo. Ufa! Finalmente o torcedor começa a acreditar que há sim um time para disputar a Copa do Mundo. Na goleada sobre o Japão (4 a 0), a seleção comportou-se bem em alguns setores. O meio de campo, salvo trocas para mudar esquemas ou resolver problemas, me parece bastante sólido com essa formação. Paulinho e Ramires são volantes que marcam e saem para o jogo. Isso é importante. A seleção sempre teve jogadores com essa qualidade. Não são craques. Não são comparados a Falcão, César Sampaio, Cerezo e tantos outros que vestiram essa camisa. Mas sabem jogar e jogam por amor, por necessidade, por prazer. São jogadores sérios, sem frescuras. Contra o Japão, deram os primeiros chutes a gol. Paulinho marcou o primeiro do Brasil. Ramires fez outro, mas o juiz não validou.

Kaká e Oscar também combinaram bem. A volta do meia do Real Madrid ao time foi muito importante para mudar essa cara. Kaká é um jogador consagrado ainda em atividade. Joga na Espanha. Impõe respeito aos marcadores. Não é qualquer um. Comeu o pão que o diabo amassou depois da Copa da África do Sul, passou por cirurgia e ainda tenta se recuperar no Real. Mas sabe jogar. E tem o que oferecer para a seleção. Não será decisivo como já foi no São Paulo e no Milan, mas sua presença engrosso o caldo da equipe.

O Brasil precisa de Kaká.

Neymar é o dono do time. E quem cobra os pênaltis. É um craque que só vai crescer até a Copa. Hulk, que enfrentou o Japão é bom jogador, mas há gente de mais talento na sua posição. Lucas, do São Paulo, é um deles. Espera-se mais de Lucas do que de Hulk. Há ainda a necessidade de se jogar com um centroavante. Damião, Pato, Fred. Mas essa é uma opção de Mano. A Espanha não joga com um atacante de área. Nem o Barcelona. O estilo do futebol brasileiro sempre foi o de ter um centroavante para empurrar a bola para dentro. Tostão em 70 era esse cara, embora improvisado porque jogava também fora da área. Tivemos Careca, Serginho Chulapa, Romário, Luizão, Ronaldo – o mellhor de todos.

O Japão não é o rival adequado para se fazer uma avaliação segura da equipe. Mas ajuda.

A zaga também parece definida com Thiago Silva e David Luiz. Acho que essa dupla precisa mostrar um pouco mais de raça, vontade, sangue nos olhos. São excelentes zagueiros, mas precisam melhorar como dupla no Brasil. O mesmo ainda não se pode dizer dos laterais. Não que sejam ruins. Adriano e Daniel Alves, que não enfrentou o Japão porque está machucado, e Marcelo, também contundido, são excelentes jogadores. Ocorre que eles parecem sem função. Marcam e atacam algumas vezes, mas ainda não tiveram atuações brilhantes, consecutivas, essas de encher os olhos e garantir vaga no time. E também falta cravar um goleiro. A vez é de Diego Alves. Pode mudar.