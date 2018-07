A semana livre faz o Palmeiras favorito contra o Corinthians domingo

O Palmeiras tem uma semana para preparar seu time para a decisão da semifinal do Paulistão. É tempo que todo treinador gostaria de ter para arrumar seu time, aperfeiçoar jogadas, recuperar jogadores, de modo a se tornar forte o suficiente diante de qualquer rival em condições mais difíceis, como é a do Corinthians, adversário palmeirense de domingo. A equipe de Tite encara o San Lorenzo pela Libertadores. Embora praticamente classificada, não vai ‘jogar’ para perder em casa ou facilitar para o inimigo em detrimento de poder prejudicar o São Paulo, também no grupo. Então, terá maior desgaste na partida de quinta-feira.

Essa condição adversa do Corinthians coloca o Palmeiras em vantagem, como favorito, mesmo na casa do rival, no Itaquerão. Partindo do pressuposto de que os dois times têm bons jogadores e muita tradição, e pelo fato de ser um clássico do futebol paulista, o Palmeiras tem muito mais condições de ganhar a partida. Isso também coloca mais pressão nos seus jogadores, alguns já tarimbados para isso, outros nem tanto. Oswaldo de Oliveira terá de trabalhar isso e convencer seus atletas das vantagens. O Corinthians estará mais cansado. Não há dúvidas.

É claro que não é uma obrigação ganhar do Corinthians. Longe disso. Mas a confiança para esta partida deve partir de fatos concretos também. E treinar uma semana é um fato concreto capaz de ajudar e empolgar o grupo. Passar pelo Corinthians daria moral aos jogadores do Palmeiras, que começa a se encontrar e eles já podem ser cobrados após quatro meses de entrosamento. Tudo vai depender também da postura de cada um. Valdivia está de volta. Cleiton Xavier já jogou um pouquinho. E a equipe ganha corpo.

O Corinthians entra em fases agudas do semestre e terá de optar por partidas. O Paulistão é importante para os dois.