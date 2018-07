A temporada do Palmeiras depende da classificação nesta quarta na Libertadores

A semana é importantíssima para o Palmeiras. Sua classificação na Libertadores diante do Barcelona, do Equador, quarta-feira, no Allianz Parque, mostrará ao time o caminho a seguir no segundo semestre. Dará confiança e trará a alegria de volta depois da confusão envolvendo Cuca e Felipe Melo, que não joga mais no time. Da mesma forma, a eliminação precoce não deixará pedra sobre pedra no clube. Todo o planejamento de 2017 será jogado fora com mais um fracasso, expondo um cenário inimaginável no começo da temporada. Com 15 pontos do líder do Brasileirão, o Corinthians, e sem a Libertadores, o Palmeiras ‘vai cumprir tabela’ no returno do Nacional. A meta seria então brigar por vaga na próxima Libertadores, pouco para um clube que se propôs a ganhar tudo no ano. Havia até um prêmio de R$ 40 milhões caso essa façanha se consumasse.

O Palmeiras perdeu o confronto de ida, fora de casa, por 1 a 0. Precisa agora dar o troco. Mais do que isso: tem de ganhar bem e resgatar a confiança do torcedor, perdida por causa das últimas apresentações. Nem mesmo nas vitórias a equipe tem jogado bem. Domingo, perdeu para o Atlético-PR por 1 a 0, com formação reserva, dentro de casa, diante de quase 30 mil pessoas.

Não se sabe, ao certo, qual será a escalação de Cuca. Ele poupou alguns jogadores, como Mina, Guerra, Dudu, Roger Guedes, entre outros, no fim de semana. Mesmo esses jogadores estão jogando mal. A torcida tem feito sua parte, lotando o estádio e apoiando até o fim. Esse clima será fundamental na quarta. Fosse em outras épocas, ninguém duvidava da força do Palmeiras para atropelar o rival equatoriano. Mas essa confiança não existe mais ou não com tanta certeza. O que não quer dizer que a equipe não consiga seu objetivo. O Palmeiras é melhor do que o Barcelona. Tem de jogar o que não jogou ainda. Sem pressão, sem pressa, sem se desesperar.

Precisa acreditar. Cuca levou o elenco para Atibaia a fim de resgatar pontos perdidos no grupo, aproximar os jogadores, e criar um clima propício para uma decisão tão importante. Embora a diretoria tem dito que o mundo não acabará na quinta-feira para o Palmeiras em caso de fracasso, não sobrará muito após uma possível nova eliminação. Sim, tudo não passa de um jogo de futebol. E é assim que essa partida deve ser tratada.

Mas se conseguir a vaga, a Libertadores terá novamente um candidato forte ao título. O time poderá tirar proveito de uma nova fase e, enfim, se acertar na temporada. A Libertadores sempre foi a grande aposta do Palmeiras no ano, mas também era o Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileirão.