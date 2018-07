A torcida organizada não sabe mais a razão de sua existência

As torcidas organizadas do Corinthians estão perdidas, já não sabem mais a razão de sua existência. Prova disso foi a briga, de novo, nas arquibancadas do Pacaembu no jogo contra o Bragantino, quarta-feira, em que o time amargou sua quarta derrota consecutiva. Quando ia em estádios com meu pai para ver os quatro grandes de São Paulo jogar, sempre presenciei os torcedores uniformizados pedirem para os ‘comuns’ gritarem o nome do clube e dos jogadores. Eles eram os responsáveis por puxar gritos e coros, alguns de guerra. E ai de quem não obedecesse. Nunca fui de ficar perto dessa gente, já seguindo o conselho de meu pai. Mas sempre achei que a alegria que levavam para o estádio era de fazer qualquer perna de pau se transformar, ao menos correr.

O que se viu no Pacaembu quarta-feira foi o avesso disso. Os torcedores organizados do Corinthians, que brigaram com sua própria gente antes de tomar borrachadas dos policiais, queriam que todos os corintianos ficassem calados e que não se manifestassem durante a partida. Ora. Isso vai contra à própria concepção de jogos, do futebol, das arenas romanas. O povo quer se manifestar. E cá entre nós, o Corinthians sempre foi o time do povo.

Tem mais. Não há um cristão corintiano ou um corintiano cristão que não defenda com certo orgulho aquele período recente da história do clube chamado Democracia Corintiana. Era proibido proibir. Todas as decisões deveriam ser tomadas após discussão com os jogadores. É claro que o torcedor bebeu daquela água, mas, ao que parece, a fonte secou. Vale o que esses organizados decidem entre eles.

Além disso, é preciso comentar essa predisposição de brigar sempre. Antigamente, ou não tão antigamente assim, havia uma ponta de respeito ou temor pela polícia, pelos homens da lei. Isso também acabou. No Pacaembu, cenas de torcedores dando ‘avoadoras’ em PMs foram vistas novamente. Confesso que não passa pela minha cabeça agredir uma pessoa, sobretudo um policial, um senhor mais velho, uma mulher, uma criança. Mas também nunca fui torcedor organizado. Esse desgosto eu não dei para meu pai.

