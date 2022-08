Abel prova de seu próprio veneno e não consegue fazer o Palmeiras jogar melhor com um jogador a mais

Abel Ferreira não foi bem entendido quando disse que o Atlético-MG errou ao jogar contra o Palmeiras pelas laterais e não pelo meio de campo quando teve dois jogadores a mais na decisão de vaga para a semifinal da Libertadores desde ano. Na partida contra o Athletico-PR, ele provou do seu próprio veneno ao também não conseguir superar o rival liderado por Felipão após a expulsão de um atleta do rival. Insistiu de todas as formas, mas não teve competência para fazer o gol de empate. Pior. O Palmeiras não teve chances de marcar. Rondou a área do Athletico, sem chutar a gol ou ter oportunidades claras.

Foto: Palmeiras

As redes sociais não deixaram passar e o caso de Abel com Cuca foi lembrado. Para o treinador palmeirense, seu time foi melhor e poderia ter tido melhor sorte. Não teve. Agora, para chegar à final da Libertadores, o Palmeiras terá de vencer o jogo de volta, dia 6, por dois gols de diferença. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

Ironicamente, teve torcedor do times rivais de São Paulo que “pediu” a cabeça de Abel, escrevendo nas redes que ele deveria deixar o clube. O fato é que o Palmeiras não jogou o que se esperava dele em Curitiba. A defesa deu alguns sustos com seu principal jogador, Gómez, o meio de campo foi pouco criativo, como Raphael Veiga, e o ataque se mexeu bem, mas não chutou a gol. O melhor na frente foi Dudu, que esteve longe do gol a maior parte do tempo. Com um jogador a mais por 30 minutos, o Palmeiras não soube aproveitar sua vantagem numérica.

Pior. O treinador disse que seu atacante, Lópes, não teve tranquilidade para abrir o marcador na chance mais clara de gol da equipe. Poderia ter segurado o comentário.

Aos torcedores do Palmeiras, Abel prometeu um time aguerrido e mais competente para a segunda partida, semana que vem, que definirá a vaga para a final. O jogo será no Allianz Parque. No fim de semana, sua batalha é contra o Bragantino, fora de casa.