‘Acabou’ para Deyverson no Palmeiras

O Palmeiras não tem mais interesse em continuar com Deyverson. A expulsão e cusparada contra o Corinthians foi a gota d’água para sua permanência no clube. Ninguém mais passa a mão na cabeça do jogador. Aos poucos, ele perderá oportunidades no time e será colocado à venda. O primeiro que aparecer leva. O Palmeiras pagou perto dos R$ 18 milhões em sua contratação. Teme não conseguir esse valor. Mesmo assim, está disposto a repassá-lo. Oficialmente, talvez ninguém assuma essa posição. Desta vez, ninguém sairá em sua defesa também. Foi sua quinta expulsão desde que chegou ao clube em 2017. O Palmeiras não perdeu para o rival por sua causa, mas seu comportamento foi reprovado no vestiário. Pessoas ligadas ao jogador tentam mudar o cenário, o que nesse momento parece impossível.