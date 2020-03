Ação da FPF ‘#OAPITOÉDELAS’, na rodada do fim de semana, teve ‘amarras’ no Allianz no jogo do Palmeiras

O problema foi mostrar no estádio do Palmeiras a marca da patrocinadora do Paulistão, a Sicredi. O logo da empresa de crédito no Brasil está em todas as placas da Federação Paulista de Futebol nos estádios. Mas a turma do Palmeiras achou que seria demais participar de uma campanha dessas, não pelo ato em si, o apoderamento e respeito às mulheres, não somente no dia internacional delas, mas todos os dias. Mas porque a ação leva a marca da empresa de crédito, rival da grande patrocinadora do Palmeiras há anos, a Crefisa, que também tem no ramo de crédito seu principal negócio. Impasse formado. 22 mulheres entraram com os 22 jogadores em campo. Um vídeo que deveria passar no telão do Allianz não foi mostrado. A Crefisa já tomou medidas duras contra o clube em outras ocasiões quando se tentou mostrar antigas marcas de patrocinadores do time, como a Parmalat, que marcou época na década de 90.

Na ação da FPF, 22 mulheres representaram todas as demais e protagonizaram um “apitaço” antes de os jogos desta rodada começarem. O evento faz parte do movimento para levar mulheres aos estádios. Nesta jornada, as crianças que normalmente entram com os atletas deram lugar às mulheres.