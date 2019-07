Acusação de estupro contra Neymar vai levar mais tempo para ser concluído

Mais prazo… Investigadores da polícia que acompanham o caso de acusação de estupro contra Neymar vão precisar de mais tempo para concluir o trabalho. Havia a expectativa de o inquérito movido pela modelo Najila Trindade acabar nesta segunda-feira, mas isso não foi possível. A regulamentação diz que a Polícia tem 30 dias para realizar o trabalho, mas que esse prazo pode ser prorrogado. É isso o que vai acontecer antes que as apurações ganhem o Ministério Público de São Paulo. Há ainda o outro processo no Rio de Janeiro. Esse diz respeito à divulgação das fotos da modelo.

Novas provas… A não conclusão significa dizer que outros envolvidos poderão depor ainda no caso, ou que a polícia queira repetir alguns depoimentos, pedir novas provas a fim de concluir a investigação com mais lucidez. Tudo está em aberto.

Neymar pode deixar o Brasil… Enquanto isso, Neymar poderá tocar sua vida normalmente. Ele tem ainda mais um período de recuperação da contusão no tornozelo e ainda algumas semanas de férias antes de ter de se reapresentar no PSG, clube com o qual tem contrato. Mesmo com o processo em andamento, Neymar poderá deixar o Brasil.

Nas tribunas… Nesta Copa América, o atacante, cortado do elenco, tem acompanhado os jogos da seleção nos estádios. Geralmente fica com o estafe da CBF. E vibra muito.