Adílson pediria o boné mesmo se vencesse o jogo

Ganhando ou perdendo o Atllético-GO no Pacaembu, Adílson Batista estava disposto a pedir as contas. Não queria mais dirigir um clube que, em sua última visão, continuava refém de sua torcida. Quando era jogador do Corinthians, Adílson conheceu de perto o poder da Fiel e a conivência então do presidente Alberto Dualib e de todos os seus dirigentes de futebol, a maioria sem peito para dar um basta nessa terceira força do clube. Achou que com Andres Sanches e Mário Gobbi essa deficiência tivesse ficado para trás. Errou.

No sábado, após o treino para a partida contra o fraco Atlético-GO, membros das organizadas, chamadas nas redações de ‘magistrados’, estiveram no CT para falar com o elenco e também com o treinador, que teria se recusado a atendê-los. No que fez bem. Os magistrados não brigaram, não quebraram nada nem deixaram um rastro de destruição como é do feitio desses bandos, sejam corintianos, palmeirenses, são-paulinos, santistas. Mas o recado estava dado.

Foi a gota d’água para Adílson. Com essa gente ele não trabalharia mais. Nos tempos de Cruzeiro já havia acenado não aceitar mandos ou desmandos das facções uniformizadas, torcedores que têm todo o direito de gritar e esperniar lá na arquibancada, mas não dentro do clube. Essa gente bate, essa gente mata. Jogadores do Corinthians de outras temporadas, ameaçados de morte pelos mesmos magistrados de sempre, decidiram pegar o boné e continuar a carreira em outro lugar. Um zagueiro, garoto ainda, me disse com todas as letras certa vez: ‘tenho medo de morrer se errar uma jogada capital’. Prefiro não dar o nome desse jogador para poupá-lo de qualquer outro constrangimento. Ele já não joga mais no Corinthians. Arranjou uma transferência pensando na sua vida.

Os magistrados ajudaram a eleger Andres Sanches e por isso se acham no direito de administrar o clube, fazendo de sua facção umas das forças do Parque São Jorge. É histórico essa influência a forceps, diga-se. E o Corinthians ainda não teve um presidente macho o suficiente para acabar com isso. Todos comem na mão dos magistrados. E olha que sempre defendi a boa conversa para resolver os problemas, não há outra forma. Ocorre que os magistrados não conversam, ameaçam. Não passam tranquilidade, espalham o medo. Não mostram o caminho, oferecem o paredão.

Adílson percebeu tudo isso e preferiu pular fora. Não consegueria trabalhar com essa gente entrando e saindo no clube, sabendo onde ele mora e trabalha. Filhos, família. Tudo isso pesa. Isso não exime o treinador de erros táticos e de escalação que vinha cometendo, de possíveis contratempos com alguns jogadores, como ocorre em grupos de mais de 30. Mas esses problemas fazem parte do futebol, se resolvem no vestiário, olho no olho, conversando. Nem tanto para um nem tanto para outro, com a participação dos dirigentes mediadores, nem de um lado nem de outro, com todos remando para o mesmo lado mesmo com ondas gigantescas.

A outra opção é chamar os magistrados. Deu no que deu.