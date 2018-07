Adriano é a grande aposta do Corinthians na Libertadores

A diretoria do Corinthians está de olho em Adriano. Tite e toda a comissão técnica do time têm planos ambiciosos para o atacante em 2012. Adriano vai ter de jogar tudo o que ele não jogou neste ano, claro, por causa de sua cirurgia no tendão de Aquiles e pelo tempo que teve de esperar para se recuperar.

Adriano é a principal arma do Corinthians na Libertadores. Com um time maduro e com o jogador em condições física e técnica melhores do que nesta temporada, o ataque alvinegro ganha muita força.

É nisso que Tite aposta. Ganhar a Libertadores continua sendo o maior objetivo do Corinthians.