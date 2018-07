Adriano está na dele. Errado foi o Corinthians

Nada mudou entre Corinthians e Adriano. O jogador continua fora das principais partidas do time em 2012, como a estreia desta quarta-feira na Libertadores, mas ainda goza de prestígio com a comissão técnica e dirigentes do clube. Tanto é que foi inscrito na Libertadores. Ocorre que Adriano não viajou com o elenco para a Venezuela.

Vai ver o jogo pela TV. Gostaria de saber se ele se sente incomodado com essa situação. Nem mesmo as medidas ‘enérgicas’ de concentrar o jogador num hotel surtiram o efeito desejado. Falou-se que ele poderia ficar no banco contra o São Paulo, domingo. Não ficou. Tampouco estará com o grupo na competição continental.

Trata-se de um grande jogador que só treina. É pouco. Mas ele está na dele. Errado foi o Corinthians de permitir tudo isso. Uma pena.