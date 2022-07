Agressão a Cássio na Vila Belmiro foi a gota d’água: os clubes mandantes devem ser punidos

Deu. A cena insólita de um torcedor do Santos invadindo o gramado da Vila Belmiro para agredir covardemente o goleiro Cássio em seu trabalho foi a gota d’água de uma organização do futebol falido por incompetência de seus gestores, de torcedores que fazem o que querem porque não são punidos com o rigor da lei, porque abusam dessa condição para continuar aprontando sem consequências de nada, quase sabedores de que não serão punidos, quando muito detidos por algumas horas. Houve invasão na Vila e oito desses arruaceiros foram presos. Valendo-se do que costuma acontecer, serão soltos e responderão por possíveis ações que cairão no esquecimento.

Esse ponto específico em relação às punições de torcedores, pessoas físicas, com endereço, RG e CPF é um problema antigo no futebol, Não dá mais para aceitar essa falta de punição, principalmente num País em que as leis e regras são forjadas na calada da noite. Será que não há um parlamentar capaz de resolver isso? Vão esperar um jogador morrer em campo nas mãos desses vândalos sem amor próprio? Precisa de mais o quê para tomarem providências?

Foto: Divulgação CBF

Outra situação envolvendo o caso Cássio diz respeito aos paspalhões que comandam o futebol em todas as suas instâncias, do futebol estadual ao nacional, passando pelos presidentes de clubes e seus parceiros que nada fazem para coibir esse tipo de violência. Só conseguem pensar em dinheiro, como as discussões da Liga. Gostam de ser chamados de gestores, mas não passam de moleques de terno e gravata, cujo amor pelo esporte pode até existir, mas são de uma incompetência sem tamanho, de décadas, para tomar decisões corretas nesse sentido e melhorar o futebol.

Quando um desse se depara com cenas como vimos na Vila Belmiro contra jogadores e membros da comissão técnica do rival, do time visitante, será que não se sente responsável? Será que não bate uma certa culpa por administrar um torneio milionário cujas cenas vão correr o mundo de forma negativa? Será que dorme tranquilo?

Defendo há algum tempo a punição pura e simples para os times mandantes, principalmente quando os fatos são tão claros como os que vimos em Santos. Fechamento dos portões, perda de pontos, exclusão das equipes. A discussão é grande, há pareceres de todos os lados, e nada é levado adiante para tentar coibir essa violência. Neste ano, o futebol já teve emboscadas, agressões a ônibus, ameaças de morte e agora vias de fato: invasão de campo para agredir o adversário. É muito ódio.

Se nenhum tipo de punição acontecer desta vez, de forma mais sistemática e exemplar, o que ocorreu na Vila vai abrir precedente para outros casos da mesma natureza, e aí os senhores gestores do futebol vão perder o controle do esporte que (não) organizam. O torcedor santista que tentou agredir Cássio foi covarde por tudo o que fez e também por atacar por trás, um expediente dos mais baixos em qualquer situação. O mesmo vale para os que arrumaram confusão no Maracanã e para aqueles que emboscaram o ônibus do Atlético-MG, sem vítimas desta vez.