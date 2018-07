Água verde e turva provoca irritação nos olhos de alguns atletas, diz NYT

Deu no NY Times: uma boa leitura sobre ‘nossas desculpas’ para o caso das piscinas com águas verdes dos Jogos Olímpicos. É mais uma que devemos colocar na conta dos organizadores ou dos responsáveis. A reportagem cita as explicações esfarrapadas, ora colocando a culpa nas algas, ora no complexo tratamento de purificação. Abaixo texto do site do jornal dos Estados Unidos, em tradução livre.

A água em duas das piscinas de competição tem crescido progressivamente mais verde e mais turva durante toda a semana, mesmo enquanto autoridades têm sido incapazes de fornecer uma explicação plausível para o problema, muito menos resolvê-lo. As coisas tinham chegado tão ruim na sexta-feira que os atletas estavam reclamando de irritação ocular. A prática da manhã de mergulho foi cancelado em uma das piscinas e funcionários disseram que a segunda piscina, que é usado para pólo aquático e natação sincronizada, provavelmente teria de ser completamente drenada e enchida com água a partir de uma piscina prática nas proximidades.

Sob o pior resultado possível, disse Cornel Marculescu, diretor executivo da Federação Internacional de Natação, as piscinas teriam de ser desligadas e os eventos removidos para um local diferente. “A questão mais importante é ter a certeza de que a qualidade da água não afeta a saúde e a segurança dos atletas, que é por isso que estamos realizando testes durante todo o dia para garantir que tudo está O.K.”, disse ele em entrevista. “Se não for, vamos ser obrigados a dizer que não há mais eventos na piscina. Mas não estamos lá ainda.”

Para agravar o problema e a falta de transparência, há uma sensação de que os funcionários são impotentes para fazer algo a respeito. Desde terça-feira, quando a água na piscina de mergulho mudou abruptamente de um azul transparente para um verde escabroso, as autoridades forneceram uma série de diferentes diagnósticos. O verde cresce mais escuro a cada dia.

No fim de quinta-feira, a visibilidade debaixo da água na piscina de mergulho tinha sido reduzida a zero. A prática de mergulho foi cancelada na sexta de manhã. Em uma declaração explicando o fechamento, o comitê Rio-2016 disse: “A razão é que a água deve ser ainda tratada e a piscina pode retornar à sua cor azul o mais rapidamente possível.” Mas a água não havia retornado para a tonalidade desejada, mas a piscina de mergulho foi reaberta de qualquer maneira para o primeiro evento de mergulho individual preliminares de trampolim de 3 metros das mulheres.

RECLAMAÇÕES

Atletas que saem da competição de mergulho queixam-se de olhos vermelhos e irritação. “Eu não conseguia ver nada debaixo d’água, mas felizmente não precisava ver”, disse Uschi Freitag, mergulhador da Holanda. No começo do dia, alguns atletas foram citados como tendo sentido cheiro de esgoto, mas isso não pareceu ser o caso no período da tarde. Parecia, também, que a piscina estava um pouco melhor, embora permaneceu obscura e pantanosa. “Para mudar a cor da água vai levar um longo tempo devido à quantidade de água na piscina”, disse Marculescu. “O processo é complexo.”