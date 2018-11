Aguire terá de convencer seus chefes de que é o melhor técnico para o São Paulo em 2019

A atuação ruim do São Paulo diante do Corinthians, em Itaquera, sábado, no empate por 1 a 1, pode ter feito uma vítima: o técnico Diego Aguirre. O São Paulo jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a mais e não sabia o que fazer com a bola. Tomou suador e por pouco não perdeu a partida. Quem acompanhou o jogo pôde ver a quase nenhuma sintonia entre os jogadores e o treinador, inclusive no momento do gol. Há imagens circulando pela internet em que Nenê e seus companheiros não comemoram o gol com Aguirre.

Mas não é só isso. A forma com que Aguirre vem comandando o São Paulo e a maneira apequenada em que o time atuou contra o Corinthians parecem não agradar mais muitos são-paulinos. Vale lembrar que Aguirre poderia dirigir a seleção de seu país, o Uruguai, e essa possibilidade não está totalmente descartada. Aguirre teve uma temporada intensa no Morumbi, levou o time para a liderança do Brasileiro, mas não conseguiu se sustentar na ponta. Também ficou para trás em outros campeonatos. Há, portanto, prós e contra em um ano de recuperação do time.

Tudo isso estará na mesa certamente na hora de renovar ou não o contrato do treinador. As próximas semanas serão decisivas para uma avaliação mais fria e menos emotiva da direção do clube. Um fato importante é que neste domingo, o São Paulo perdeu a quarta posição no Brasileirão para o Grêmio, empatados em número de pontos, mas com o time gaúcho com uma vitória a mais.