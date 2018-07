Aidar demite Juvenal e abre racha sem precedentes na história recente do São Paulo

Por mais que a situação seja insustentável nos corredores do Morumbi, demitir um presidente de clube não é uma atitude salutar ou mesmo digna de um mandatário, sobretudo quando esse presidente demitido fez campanha e brigou para que seu candidato fosse eleito em, detrimento de pessoas mais próximas. É exatamente isso o que ocorreu com Aidar e Juvenal Juvêncio. Depois de três mandatos à frente do São Paulo, Juvenal tirou da cartola o nome de Carlos Miguel Aidar para substitui-lo e de alguma forma continuar sua obra inacabada. O trabalho em parceria durou a campanha e cinco meses de gestão para degringolar.

Juvenal estava no comando das bases em Cotia, mesmo assim foi incomodado semana passada com as declarações de Aidar de que assumiu um São Paulo ‘pior do que imaginava’ e com uma dívida de R$ 130 milhões, com juros mensais de R$ 3,2 milhões. Aidar foi quem atacou a primeira pedra, e como Juvenal não é de levar desaforo para casa, foi tomar satisfação com seu apadrinhado. Não esperava tamanha ‘traição’ nem pela ofensiva de Aidar. O diz-que-diz acabou numa reunião ríspida com a demissão de Juvenal nesta segunda-feira.

Tenho dúvidas se um ex-presidente pode ser demitido do clube. Uma vez presidente, sempre presidente. Os cardeais do Morumbi ainda não se manifestaram sobre o assunto, mas certamente estarão divididos. Juvenal tem seu rebanho eleitoral e vai cobrar um posicionamento imediato. Aidar tem o poder de um regime presidencialista. Imagino que a turma do ‘deixa disso’ tentará colocar panos quentes no assunto, até porque essa discussão ‘presidencial’ pode respingar no futebol. E se isso acontecer, o São Paulo entrará em ebolição, em colapso.

Na resposta que Juvenal deu ao repórter Fernando Faro, do Estadão, logo após o episódio desta segunda, nem Muricy estaria seguro com Aidar no comando, chyamado de ‘maluco’ pelo desafeto. Confesso ter ouvido de Aidar, num desses programas de rádio, que Muricy só deixaria o São Paulo se quisesse. Mas como as parcerias mudam e as pessoas no poder tendem a ser menos gratas aos que o ajudam, não descarto a alfinetada de Juvenal sobre uma possível troca de treinador. Vale lembrar que Muricy não é do tipo de aceitar interferência ao seu trabalho de campo e se Aidar começa a andar por esses trilhos, certamente não terá no treinador um aliado.