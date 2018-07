Alemães bebem 4,7 milhões de litros de cerveja movidos pela Copa do Mundo

De acordo com a Associated Press, os alemães, que sempre gostaram de beber, bateram todos os recordes de consumo de cerveja durante a Copa do Mundo. O ponto alto, claro, ficou para depois da conquista do título diante da Argentina, no Maracanã. A venda de cerveja no país campeão do mundo aumentou 4,4% na primeira metade do ano. Números oficiais dão conta que foram vendidos 4.790 milhões de litros de cerveja entre janeiro e junho. A Copa começou dia 12 de junho. Certamente essa quantidade aumentou em julho, a cada passo da seleção alemã na Copa.

Após os 7 a 1 sobre o Brasil, histórico, os alemães foram as ruas em Berlim e certamente em todas as outras cidades do país para festejar. Nas mãos, uma caneca cheia. Somente em junho, os litros bebidos representam 14% a mais em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o time de Joachim Löw ainda se preparava para o Mundial no Brasil.

Neste mês, os alemães compraram 970 milhões de litros de cerveja, a quantidade mais alta em um mês desde 2010, registrada até então no Mundial da África do Sul. Naquela ocasião, a Alemanha caiu na semifinal diante da campeã Espanha – perdeu de 1 a 0. Não teve festa. Mas beberam do mesmo jeito.