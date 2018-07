Alguns torceram o nariz por Tite

A coluna EM OFF do Jornal da Tarde, assinada por mim e pelo companheiro Marcius Azevedo, publicada quarta-feira, deu com exclusividade que Tite poderia ser o novo treinador do Corinthians. Informação assoprada por quem trabalha diretamente com o técnico. O nome de Parreira era então o único que aparecia no noticiário com força. Ontem, quase uma semana depois, a diretoria do Corinthians confirmou Tite no lugar de Adílson Batista.

Ser ou não o pai da criança pouco importa nesse século da informação instantânea. Pouco mesmo. Ocorre que ontem estive com uma fonte que conhece bem os bastidores do Parque São Jorge e ela me disse que há uma parte do elenco corintiano que torce o nariz por Tite. Não o queria como treinador nesse momento. Mas não jogarão contra.

Essa mesma parte do elenco protestou com o presidente Andres Sanches o fato de ele, ou sua diretoria, ter escancarado os portões do CT e do clube para a entrada de membros das organizadas sexta e sábado. Andres fez mea-culpa e admitiu a grosseria, mas o mal já estava feito. E remediado está.