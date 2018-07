Andrés Sanches chama Mano Menezes de “irresponsável”

O ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, chamou o técnico Mano Menezes de “irresponsável” ao saber que o comandante do Cruzeiro disse após a partida entre as equipes, pela Copa do Brasil, no meio da semana, que houve um pênalti não marcado para seu time no Itaquerão. O Corinthians ganhou de 2 a 1. Mano disse que as decisões dentro do estádio costumam ser sempre para o time mandante, insinuando com todas as letras que o Corinthians é beneficiado dentro de sua casa. “Ele é meu amigo, mas foi irresponsável ao dizer isso”, esbravejou Andrés em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Andrés não entendeu a reação do ex-técnico do Corinthians, que acabou se colocando também como beneficiário da arbitragem quando esteve à frente do time. Mano foi técnico do Corinthians durante três anos sob a batuta de Andrés, e depois por mais uma temporada quando o presidente era Mário Gobbi. “Ele não poderia ter dito isso. Se o Corinthians fosse beneficiado, ele deveria ter ganhado tudo aqui com a gente. Foi irresponsável, assim como o senhor Levir Culpi também na partida com o Fluminense.”

PARA O FIM DO ANO

Dentro de campo, uma nova briga começa a se acirrar. Ela diz respeito à posição de goleiro, entre Cássio e Walter. Os dois são amigos há anos e se respeitam como profissionais. Ocorre que Walter começa a entender que tem lugar em qualquer time do futebol brasileiro e quer jogar. Nas últimas partidas, ele foi titular porque Cássio se machucou no ombro, mas não tem garantias de que continue na equipe após a recuperação de Cássio. Walter conta com o apoio de membros da comissão técnica. Ele quer jogar, ser titular. E se não for no Corinthians, será em outra equipe.

A direção, juntamente com a comissão técnica, deverá decidir isso no fim do ano. Um dos dois goleiros deverá deixar o Corinthians. Hoje, Walter tem mais apoio do que Cássio do torcedor. Mas é inegável que Cássio já está na história do clube pelos serviços prestados.