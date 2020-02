Apesar das poças, Corinthians informa que drenagem no estádio não tem problema

Leia a nota que o Corinthians divulgou sobre a condição do gramado do seu estádio na partida contra o Santo André, pelo Paulistão. O time empatou no finalzinho do jogo: 1 a 1, com gol de Mauro Boselli.

Desde a construção da Arena Corinthians, a manutenção de seu gramado é feita pela empresa que o construiu para abertura da Copa do Mundo de 2014, a World Sports. A manutenção e a forma de preservá-lo, como o melhor gramado do Brasil, é mantida desde então. Tendo isto em vista, a Arena Corinthians e a World Sports, em conjunto, vêm informar que os únicos motivos da demora para a drenagem se efetivar como de costume foi o volume de chuva dos últimos dias na cidade de São Paulo e, principalmente, àquela que caiu durante o jogo.

Ou seja, Corinthians e parceiro informam que não há problemas no trabalho de drenagem do estádio. O time precisava da vitória. Já são quatro rodadas sem ganhar no Estadual. O Corinthians ainda lamenta a eliminação na Libertadores.