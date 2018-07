Apesar de alguns resultados ruins, o Palmeiras vai se acertando em campo

O tempo atrás da seleção brasileira na Copa do Mundo e a semaninha de descanso depois dela me deixaram afastado do futebol brasileiro, dos times nacionais. Confesso, no entanto, que tive boa impressão do Palmeiras na partida contra a Fiorentina, e não somente pelos gols bonitos de Victor Luís e Leandro. Gostei da postura do Palmeiras em campo, com uma linha de cinco defensores na defesa e três jogadores na frente, dois mais abertos e um correndo pelo meio. É claro que ainda não estão tudo afinado e algumas peças precisam ser trocadas, mas esta disposição é boa.

Com treinamento e com a chegada de um ou de outro, o time vai funcionar. Leva tempo. E esse tempo o torcedor precisa dar ao treinador Ricardo Gareca, que vem demonstrando conhecer do riscado. Primeiro, ele tenta definir o padrão de o Palmeiras jogar, sua disposição tática. Depois, vai testando as peças que a diretoria lhe oferece. Imagino que em mais um mês, oito partidas, o time esteja bem entrosado. Embora o ano seja de festa pelo centenário e provável inauguração do estádio, não vejo um time para ganhar título na temporada. O Palmeiras joga para 2015. Essa é a realidade. Só precisa ficar esperto com o rebaixamento, daí a necessidade de ganhar algumas partidas e se manter nas posições intermediárias da tabela. Se der para beliscar algo mais, ótimo para o clube.

Esse elenco, em formação, vai sentir a pressão de ocupar as posições inferiores da classificação. Por isso precisa evitar cair mais. É preciso somar os três pontos do fim de semana, contra o Bahia, no Pacaembu e ganhar um refresco. Se acontecer, todos trabalharão com mais tranquilidade.

Individualmente, alguns jogadores precisam de confiança, de modo a mostrar mais qualidade. O zagueiro Wellington é um deles. É firme, mas joga assustado. Precisa ter mais calma. Victor Luís vai mostrando personalidade. Mas tem de marcar um pouquinho melhor, ficar mais perto dos adversários, sem dar espaço. Não é díficil. É questão de posicionamento.

Gostei mesmo foi de Allione. Quando teve a bola redonda no pés, mostrou que sabe trabalhar com ela. Vai crescer no Palmeiras.