Arbitragem precisa ser revista de verdade no futebol brasileiro, sem empurrar nada para debaixo do tapete

Não dá mais para aceitar a arbitragem do futebol brasileiro e seu blábláblá de sempre, cada vez que uma discussão se faz presente no noticiário. Todos os times da Série A e B e C já foram prejudicados pela turma do apito, com VAR ou sem VAR. A gota d’água talvez tenha sido esse impedimento dado de Gabigol ao sair de seu campo para o ataque, segundo avaliação de sua senhoria, o juiz Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL), na partida contra a Chapecoense. É erro primário, de escolinha de arbitragem, uma das primeiras lições para quem se propõe ser árbitro.

Foto: Alex Silva/Estadão

Ele ainda não teve ajuda de ninguém, de seus bandeirinhas, do quarto árbitro, que só faz brigar com treinador à beira do gramado, e do próprio VAR. Um lixo generalizado. Rua para esses caras. Eles não dão para a coisa. A responsabilidade é da CBF, que entrega seu maior campeonato para uma comissão de arbitragem fraca, sem pegada e em que todos se ajudam e se defendem. É um verdadeiro cabide de empregos. Não quero entrar aqui na condição esportiva de Flamengo e Chape. Mas se o juiz tivesse acertado, o time carioca teria vencido sua partida.

Um árbitro com a chancela da Fifa no futebol brasileiro recebe R$ 5 mil por jogo, mais R$ 50 a R$ 700 de estadia nos locais das partidas. Quem não faz parte do grupo Fifa, embolsa R$ 3.600 a cada 90 minutos. Os bandeirinhas levam R$ 3 mil cada. E o quarto árbitro, fica com R$ 1.250. Se um árbitro comum fizer cinco partidas do por mês, ele tem salário de R$ 18 mil. Eles têm de manter a forma física, são avaliados regularmente nesse quesito, conhecer as regras e apitar direito. Não conseguem.

Em todas as rodadas há problemas. Não estou me referindo a choradeira de treinadores e jogadores. Isso não conta. Quero me ater a erros de regra, de interpretação da regra, de lances que os árbitros não viram. Isso nada tem a ver com as reclamações de Renato Gaúcho após o empate com a Chapecoense por 2 a 2 nem de outros técnicos chorões. Está mais do que na hora de alguém pegar essa arbitragem de verdade e resolver o problema, sem empurrar nada para debaixo do tapete. A comissão de arbitragem não pode ser um lugar para manter amiguinhos. Qualquer avaliação séria já teria sido feita. É preciso entregar o milionário futebol brasileiro nas mãos de árbitros melhores. É preciso tirar essa desconfiança da arbitragem.