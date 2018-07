As bobagens de Juvenal

Só para constar a opinião desse blogueiro sobre as bravatas e provocações do presidente do São Paulo Juvenal Juvêncio sobre Itaquera, suas coisas e sua gente:

1) Juvenal falou besteira. Não se vende o seu peixe denegrindo o peixe dos outros. E foi exatamente isso que ele falou da iniciativa de Itaquera de sediar a abertura da Copa de 2014 no estádio que o Corinthians vai levantar no bairro. Detonou Itaquera para valorizar o Morumbi.

2) Itaquera tem metrô na porta. E o mundo anda de metrô. E o nosso metrô é um dos melhores e mais limpos do mundo.

3) Não há hotéis em Itaquera para abrigar a família Fifa durante os 30 dias de Copa. Pode ser verdade. Mas próximo ao aeroporto de Cumbica há hotéis cinco estrelas sim. Em Johannesburgo, a família Fifa ficou a cerca de 20 minutos do Elllis Park e do Soccer City. Portanto, nada impede que os magnatas liderados por Joseph Blatter se hospedem num hotel na avenida Paulista, por exemplo. Aliás, sendo o estádio em qualquer lugar de São Paulo, é bem provável que a Fifa monte seu QG nas proximidades da Paulista. Lá, ela poderá usar todos os escritórios que precisar para suas inúmeras reuniões e encontros durante a competição, como foi na África do Sul. Isso se ela ficar em São Paulo. Pode ficar no Rio.

4) Não há hospitais em Itaquera. Há sim. Talvez não haja com a qualidade que sua população merece. Mas há. Qualquer emergência será bem atendida. Na zona Norte e Oeste há os melhores hospitais da cidade. Portanto, não é só no Morumbi que tem bons hospitais, restaurantes, hotéis…

5) Por fim, com todas essas bravatas, Juvenal feriu o orgulho das pessoas que moram em Itaquera e região. Só ele ainda não percebeu que a cidade cresce para aquele lado. Já tem a USP, o aeroporto e terá até 2014 muito mais. Sua gente é trabalhadora e o bairro enfrenta os mesmos problemas dos bairros da zona sul no tocante a assaltos, crimes, marginalidade. Não muda em nada em relação ao bairro do Morumbi. Tem mais. Não vejo onde pode haver crescimento nos arredores do Estádio do Morumbi, diferentemente de Itaquera, onde ainda há muitos terrenos e zonas desocupadas. Basta que a prefeitura faça um plano gestor competente na região e tudo se transformará.

Desta vez Juvenal deu uma bola fora, mas muito fora.