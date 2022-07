As cadeiras do Pacaembu e suas histórias de jogos e de jogadores memoráveis

A ideia de vender as cadeiras do Pacaembu para o público em geral tem um simbolismo enorme para quem frequentou o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho por anos atrás da sorte e da competência do seu time, muito mais o Corinthians, que tinha o local como sua “casa” antes da construção da Neo Química Arena em 2014. O Pacaembu sempre foi um estádio charmoso. As cadeiras laranjas e amarelas fazem parte da lembrança do torcedor de São Paulo, não eram as mais em conta no valor do ingresso, mas estavam sempre ocupadas, com seus números no encosto de modo a orientar torcedores que não se valiam desse tipo de orientação na época. Sentava-se no melhor lugar vago encontrado no momento.

Agora essas cadeiras surradas com o desgaste do tempo e das ocupações (há algumas mais novas do que outras porque elas eram trocadas a cada briga dentro do Pacaembu ou ira de seus ocupantes com derrotas não esperadas) estão sendo negociadas como ‘obras de arte’ na loja especializada em produtos para casa Tok & Stok a preços que vão de R$ 1.400 a R$ 1.800. Cada cadeira tem sua história e todas elas juntas, formando aquele mosaico laranja do velho e bom Pacaembu, remetem ao torcedor mil e uma histórias de jogos e jogadores.

Foto: Ubiratan Brasil

Foi sentado numa dessas cadeiras que muitos de nós vimos jogos memoráveis, conquistas marcantes e lances de encher os olhos. Daquelas cadeiras, o torcedor já viu de Pelé a Garrincha, passando por jogadores como Rivellino, Sócrates, Casagrande, Romário, Ronaldo, Kaká, Edmundo e tantos outros de todos os times do futebol brasileiro. O Pacaembu é um templo. Crianças, mulheres e homens já se sentaram nessas mesmas cadeiras para se divertir.

Reza a lenda que a visão do campo é boa em todos os lugares do estádio, mesmo do tobogã, que já não existe mais, dava para ver todos os lances das partidas. Os assentos laranjas formavam a parte das cadeiras numeradas cobertas e descobertas. Obviamente que os assentos que foram castigados pelo sol e chuva estão muito mais desgastados, mesmo assim estão todas sendo vendidos com dinheiro revertido para a fundação Gol de Letra, de Raí e Leonardo, que busca da educação a solução para ajudar crianças e adolescentes carentes.

Quem comprar uma dessas cadeiras deve ter a sensação de estar adquirindo uma obra de arte, de décadas atrás, repleta de simbolismo e histórias, do futebol e de outros eventos. Num o número na parte superior do encosto foi retirado. Pode haver uma maior procura por números sequenciais formando as quatro cadeiras padrão de uma cozinha. As cadeiras não são bonitas, muito menos novas ou confortáveis. Certamente serão apresentadas por seus compradores como elas são, de fato, e o que representam: são as cadeiras do antigo Pacaembu.

Para os interessados, é sempre bom consultar antes um arquiteto ou um desses profissionais que ajudam a decorar as casas. É preciso saber onde colocar as cadeiras do Pacaembu, até para que elas não se tornem um objeto largado num canto ou mesmo escondido em depósitos depois de alguns anos.