As razões para Felipe Melo permanecer no Palmeiras ou ir para outro clube, como o Boca Juniors

As informações são desencontradas. Tanto na Argentina quanto no Brasil. Uma possível negociação de Felipe Melo com o Boca Juniors ainda é tratada com desconfiança, principalmente quando ela aparece na mesma semana em que o jogador de 37 anos encaminha sua renovação com o Palmeiras. Ele quer assinar por dois anos. O clube brasileiro avalia. Há muitos outros jogadores para a posição. Sem Felipe Melo, eles poderão ganhar espaço, entrar na vitrine, receber notoriedade e despertar interesse de clubes da Europa. Isso significa dinheiro em caixa.

Foto: Palmeiras

O Boca Juniors tem tradição em contratar jogadores experientes, embora tenha usado atletas mais jovens ultimamente. Felipe Melo está mais para o fim de sua carreira. A idade pesa diante dessa molecada que corre muito pelas laterais. Para o Boca seria aposta de uma temporada. Os vencimentos na Argentina se equivalem aos do Brasil, mas os clubes brasileiros andam pagando mais. Se for para assinar por um ano, é melhor que Felipe permaneça onde está, onde, se não for mais titular absoluto, é respeitado. A não ser que queira viver na Argentina.

Não estou entrando no mérito do seu futebol. Mas se quiser, entro. Digo que ele sabe jogar bola e é importante para o Palmeiras. Não sei se seria titular ou se jogaria todas as partidas. Particularmente, colocaria Felipe Melo somente nos jogos dentro do Allianz Parque. Se for para gastar o que não tem, o Palmeiras deveria repensar ou pensar com calma. Não há mais lugar para “coração”, “amizade” ou “serviços prestados” no futebol profissional.

O que não quer dizer que o Palmeiras possa achar que vale a pena dar aumento de salário ao jogador, assinar por mais dois anos e deixá-lo feliz. Essa conta, com mais informações do que todos nós temos, pertence aos dirigente do Palmeiras. Para o torcedor, Felipe Melo movimenta muito mais a torcida do que qualquer outro do elenco. Não tenho dúvidas disso. E isso também é importante no clube. Felipe Melo atrai o torcedor, independentemente do seu momento no elenco, da sua idade ou de qualquer outra condição.

E não dá para virar as costas para isso. Essa identificação o Boca Juniors não terá com o jogador. Lá, ele terá de mostrar serviço, conquistar espaço, confiar nos colegas, ganhar a torcida… é quase um recomeço. Na verdade, todo jogador recomeça sua carreira quando troca de time, como todo profissional quando troca de empresa. A motivação aumenta e novos desafios fazem o coração bater mais forte. No caso do atleta, portanto de Felipe Melo, há um agravante: a condição do corpo. A idade pesa. As pernas não obedecem mais o cérebro. Tudo isso precisa ser esclarecido antes de assinar ou de demitir. Felipe Melo entra numa fase que o ideal é renovar por temporada.