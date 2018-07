Azzurra namora o Gladiador

O atacante Kleber está na mira da Seleção Italiana, que lidera o seu grupo nas Eliminatórias da Eurocopa/2012. A competição será disputada na Polônia e Ucrânia. Além de suas qualidades técnicas, Kleber tem passaporte italiano e nunca jogou pela Seleção Brasileira principal. Defendeu o Brasil Sub-20 e nunca mais foi chamado pelos treinadores que passaram pelo cargo. Mano Menezes jamais cogitou sua convocação até agora.

Kleber seguiria os passos de outro brasileiro, Thiago Motta, recém-convocado pelo técnico Cesare Prandelli. Embora esteja bem na disputa de uma vaga para a fase final da Eurocopa, a Azzurra não tem uma dupla definida de atacantes. Ora joga Rossi, ora Matri, ora Gilardino, ora Pazzini, o que facilitaria a inclusão e o argumento para a naturalização do jogador do Palmeiras.

Ocorre que não é fácil para a comissão técnica da seleção italiana escrever na lista um jogador estrangeiro, por melhor que ele seja. Os italianos ainda não digeriram a convocação de Thiago Motta. A torcida se divide sobre o assunto. Alguns até entendem a necessidade do reforço, mas não aceitam a inclusão de um forasteiro na equipe nacional.

Se for mesmo convocado pela Itália, Kleber também terá de decidir se aceita o convite. É claro que seria uma honra para ele. O único problema é saber se ele ainda tem esperanças de ser convocado por Mano. Embora seu nome não tenha sido comentado nos corredores da CBF, sabe-se que o Brasil fará dois amistosos ainda no primeiro semestre deste ano em que o treinador pretende chamar somente jogadores que atuam no País. Se o projeto for levado adiante, a chance de Kleber estar em uma dessas listas é real.

Pelas normas da Fifa, um jogador só pode defender uma seleção principal em sua carreira. Se jogar pela Itália, o Gladiador não poderá mais atuar pelo Brasil.