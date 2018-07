Blog do Robson Morelli chega a 1.001.047 page views! Divido a marca com todos vocês. Obrigado!

Este blog chegou a 1.001.047 de page views nesta quinta-feira. A marca do primeiro milhão só me faz pensar em continuar atrás do segundo. Neste espaço, o que sempre se procurou foi discutir, informar e opinar sobre as coisas do futebol e do esporte de modo geral. Mais que isso: foi convidar você a participar. O blog tem por definição provocar comentários e abrir espaço para discutir temas do interesse de todos nós, ora mais, ora menos. Por fim, agradeço a todos que me ajudaram a corrigir textos e rotas com opiniões e argumentos melhores do que os meus nos comentários. Tenham certeza de que li todos e continuarei lendo, claro, menos aqueles com palavrões e termos que não enriquecem nosso bate-papo. Obrigado.

ABAIXO, ALGUNS COMENTÁRIOS DE VOCÊS COM OS TEXTOS ORIGINAIS:

25/02/2013 – 21:00

Enviado por: Carlos Pessoa

Prezado Robson,

Não pense estar solitário nos seus pensamentos, ou melhor certezas, sobre esse circo que se montou em torno de uma tragédia.Só mesmo num país como o Brasil se engendra uma farsa dessa natureza.E o mais grave é que alguns meios de comunicação “pouco batem” nesse circo que ora assistimos.Seria a força do ex-presidente?média com torcida de massa? Veremos. Em resumo, concordo plenamente com suas colocações. Forte abraço, Carlos Pessoa.

26/11/2012 – 19:18

Enviado por: Paulo Eduardo

É bom sair mesmo, ai fica um MAFIOSO a menos na CBF.

31/03/2011 – 22:39

Enviado por: Roland

Aparentemente a partir do ano que vem a Rede TV vai virar filial da Globo, assim como tem sido a Band até agora. Eu só espero que as 2 não transmitam o mesmo jogo domingo a tarde, como tem feito o Galvão e o Luciano, isso seria um absurdo ! Eu ainda prefiro essa dobradinha do que com a Record, que não tem tradição nenhuma no futebol. E a verdade é que a experiencia (e a grana) da Globo ninguem consegue encarar. Eu acho esse tal Clube dos 13 (formado de 20 clubes) uma palhaçada´, começando pelo próprio nome. O certo é cada clube negociar livremente no mercado para defender seus próprios interesses. E a maioria ja fechou com a Globo. Ainda tem uns poucos (SPFC p.ex.) que teimam em ficar com o tal “Clubinho”, mas isso não vai levar a nada, porque o esquema ja está decidido. Vai dar Globo na cabeça – mais uma vez. e os torcedores agradecem.

30/11/2010 – 22:00

Enviado por: Aloisio A.De Lucca

Robson, seria muita hipocrisia de minha parte se eu tentasse esconder minha satisfação com a derrota do meu time, contra o Flu. Jamais em tempo algum, em qualquer era ou qualquer espaço de tempo, time grande ajudou ou ajudará um seu adversário, quando este necessitar de uma vitória para o mesmo ser beneficiado com um campeonato. Chega ser até rizível, nossos adversários corintianos malharem nossa equipe, nossos torcedores e até o próprio nome Palmeiras. É simplesmente o roto falando do rasgado, sem atentar pelo seu próprio passado, não tão longínquo. Endosso em tudo o que o Diogenes comentou.

30/11/2009 – 09:15

Enviado por: Leonardo

Robson,

acho que vc, assim como o resto da imprensa está supervalorizando a infeliz declaração de Belluzzo. A rivalidade sempre existiu, e o vandalismo também. E não é porque alguém provocou que o vandalismo veio à tona. Ele nunca deixou de existir. Quando vc diz “provocou quem estava quieto”, parece esquecer que quem “estava quieto” na verdade nunca esteve. Colocar a culpa da violência de torcidas organizadas apenas na declaração de um cartola, é ser, no mínimo, inocente. Isso partindo do pressuposto que vc tem boas inteções em relação ao presidente palmeirense, que sinceramente, não é o que parece. E olha que nem palmeirense eu sou.

E “Belluzzo mostrou-se não saber onde estava pisando”? Mostrou-se a ele mesmo?! Me ajuda heim…