Boa vantagem do Palmeiras e puxão de orelha em Kleber

O Palmeiras deu passo importante para sua sequência na Copa do Brasil: venceu o Santo André por 2 a 1 e obteve tranquidade para a partida de volta. Poderia ter sido melhor não fosse o gol sofrido aos 43 minutos. Foi uma bobeada no fim da partida, em bola parada. Nada, no entanto, que tire a vantagem da equipe de Felipão. Além dos gols, mostrou futebol de sobras para vencer.

Como o time já está classificado para a fase seguinte do Paulistão, existe a possibilidade de Felipão dar folga para alguns jogadores no fim de semana, na última rodada classificatória, para entrar na fase decisiva das duas competições com o time inteiro e descansado.

Felipão, claro, vai cobrar seus jogadores. Não se toma gol no fim de jogo. Também puxará a orelha de Kleber pelos dois pênaltis perdidos – felizmente para o atacante ele marcou dois gols na sequência das jogadas. Seus erros não passarão em branco, tenho certeza.