Brasil tem três clubes no TOP 10 mundial do programa de sócio-torcedor

A FS Consulting Sports, em parceria com a Máquina do Esporte, divulgou nesta semana um novo ranking sobre o número dos sócios-torcedores dos clubes de futebol do mundo. O mecanismo de aferição das equipes estrangeiras baseou-se nas informações repassadas pelos próprios times. Nem todos se dispuseram a responder sobre o assunto. Os dados dos times brasileiros são do Movimento por um Futebol Melhor.

Dessa forma, o líder passa a ser o Bayern de Munique, da Alemanha, time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola e que caminha para mais uma conquista nacional. O clube da Baviera registro 258 mil seguidores em seu programa de venda de ingressos. Vale ressaltar que boa parte das receitas dos times de futebol saem desses recursos, no exterior e no Brasil. O Bayern avança para cima do inglês Arsenal, que tem 225 mil sócios-torcedores. Quem também ficou para trás nesta nova medição é o Benfica, que liderava a corrida. O time português perdeu associados e caiu de 270 mil para 157 mil – depois de uma recontagem dos membros.

No Brasil, depois de intensificar sua divulgação, o Corinthians superou Inter e Palmeiras e agora soma 150 mil seguidores em seus programas de venda de ingressos. Melhor brasileiro, o time do Itaquerão ocupa a 5ª posição no ranking, com 132 mil afiliados.

