Camisa do Corinthiansm nas cores da seleção terá faixas branca e preta nas mangas

O Corinthians terá uma camisa oficial nas cores da seleção brasileira, em amarelo. O verde foi barrado. O novo modelito chega ao mercado em fevereiro, mais tardar em março. A Nike espera com isso ganhar o braço de ferro que trava com a Adidas, que neste ano levou ao mercado versão nas mesmas condições de uniforme do Palmeiras. O time paulista que disputou a Série B do Brasileiro se valeu do modelito na partida contra o São Caetano, no Pacaembu.

O modelo corintiano, no entanto, terá faixas nas mangas nas cores do clube: preto e branco. A camisa será toda amarela e com esses destaques. Quem viu gostou. A empresa de material esportivo espera faturar alto com o modelo ‘seleção brasileira’ no Parque São Jorge sobretudo pela ligação do clube com a Copa do Mundo. Todos sabem que o Corinthians ergue seu estádio para sediar a competição da Fifa em São Paulo.

A guerra das camisas ainda não acabou. A Nike levou a Adidas para o banco dos réus e deixou o caso nas mãos dos seus advogados. O argumento da Nike é que a Adidas não poderia se valer do modelito da seleção, patrocinada por ela, e, portanto, com os direitos das cores do time. Há outros entendimentos.

O fato é que a Adidas teria freado a produção da camisa amarela do Palmeiras até que a Justiça se manifeste. Se a produção palmeirense for mesmo barrada, o uniforme amarelo vai virar uma relíquia.