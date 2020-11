AO VIVO: acompanhe o velório de Maradona na Casa Rosada

A Casa Rosada, sede do governo da Argentina, em Buenos Aires, um lugar turístico na cidade, abriu um AO VIVO no YouTube para mostrar o velório de Diego Armando Maradona e o amor do povo argentino pelo ídolo. Maradona morreu nesta quarta-feira, dia 25 de novembro, aos 60 anos e comoveu o mundo esportivo. Os fãs passam rápido pelo caixão, com a bandeira do país e de seus respectivos clube. Não há idade para se despedir do melhor jogador que o país já teve. O caminho do adeus começou às 6h de Brasília, com as filas sendo feiras muito antes disso. Houve momentos mais tensos, de confusão, mas a ordem se refez. É estimado que 1 milhão de pessoas passem pelo local.