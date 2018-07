Mudança no Corinthians: Clayson colocará Romero no banco, mas não agora

O recém-contrato Clayson vai disputar posição com Romero. O meia que veio da Ponte Preta tem facilidade também para jogar pelas beiradas do campo, sempre fechando pelo meio, o que o torna um quarto homem ofensivo do Corinthians. Ele se junta a Jô, Jadson e Rodriguinho no setor. O jogador assinou contrato de quatro anos, como mostra a foto de Daniel Augusto Jr, da assessoria do clube.

Quem sobra? Romero. O atacante paraguaio foi importante para o time na conquista do Paulistão e continuará sendo ao longo da temporada. Terá, no entanto, de se contentar com o banco. Tecnicamente, ele é o mais frágil desse time de 11. Ajuda muito a marcar pelas beiradas, função que será repassada a outro.

Ocorre que Fábio Carille, seguindo a cartilha de Tite, vai esperar uma brecha para fazer a mudança. Vai olhar nos olhos dos dois jogadores, depois da adaptação de Clayson, e fazer sua escolha. Faz parte de sua função escalar os melhores. Romero terá de aceitar e ficará à espreita de nova oportunidade. E ela não vai faltar nesse elenco limitado do Corinthians. A torcida gosta de Romero.