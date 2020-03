Clubes começam a repensar a necessidade de se juntar para vender em bloco os direitos de TV

Alguns clubes do futebol brasileiro começam a ventilar em Brasília a necessidade de vender os direitos de transmissão dos jogos de futebol de uma temporada em conjunto, derrubando, dessa forma, o sistema de transação um a um com as TVs interessadas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está interessando no assunto. A ideia faz com que a negociação com as TVs volte a ser como era anos atrás, bem lá atrás, quando o Clube dos 13 tomava essa frente em nome dos times da Série A, por exemplo.

O Clube dos 13 foi implodido com o argumento de que cada equipe poderia negociar melhor individualmente. Corinthians e Flamengo sempre se acharam no direito de ganhar mais porque sempre foram os times mais mostrados. Desde então, os clubes passaram a negociar um a um com a TV. Para a TV, foi ótimo. Porque ela deixou de “comprar” o campeonato de modo geral para conversar com os principais times do Brasil. Começou a pagar de acordo com seu interesse. Fortaleceu alguns clubes, mas enfraqueceu a maioria, a ponto de metade optar por uma emissora e a outra metade por outra. Refiro-me ao Esporte Interativo e Globo. O torneio em si, passou a ser ignorado. O que os clubes vendiam eram suas próprias imagens. Suas próprias marcas.

Esse ano, no sistema de cada um por si, a Globo não fechou com o Flamengo no Estadual, por exemplo. Daí a necessidade de alguns times de retomar o tempo e o jeito de falar em bloco. Na Europa, as ligas vendem os direitos de transmissão de forma única e não clube a clube. Vendem o campeonato como um todo. A Federação Paulista faz isso com o Estadual. Ninguém reclama. Pelo menos não em público. Em bloco, o torneio nacional ganharia mais força também para ser negociado no exterior.

Ocorre que alguns dirigentes ainda pensam que mais vale valorizar seu pedacinho, o clube, do que a competição como um todo. Eurico Miranda era assim. Andrés Sanchez ainda é. Valorizam a árvore e estragam a floresta. Brasília pode ajudar nisso. Leis podem ser escritas para regulamentar esse novo projeto. Nada está certo, mas a semente foi plantada no DF.

Os próprios clubes, juntos, poderiam entregar essa negociação para uma liga, entidade ou empresa que o valha, mas desde que tudo acontecesse de forma transparente e lícita, sem “bola” como ocorria no passado recente, afinal, muitos cartolas do Brasil e do exterior estão presos ou “endividados” com a justiça por falcatruas nessas negociações. O futebol brasileiro, e mundial, carece de mais crédito com seus torcedores. Crédito, honestidade, condução lícita…