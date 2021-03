Clubes do Paulistão temem não receber suas cotas de transmissão dos jogos na paralisação

Foto: Estadão

O que move os clubes de futebol do Campeonato Paulista a insistirem na continuidade das partidas mesmo após a decisão do governo de paralisar as atividades esportivas no Estado de 15 a 30 de março é a necessidade de contar com as cotas de TV da transmissão dos jogos, em canais abertos e fechados. Sem esse dinheiro, os times do Interior não têm como bancar suas folhas salariais nem contratos com fornecedores nem translado e alimentação.

Há dois dinheiros na mesa. Um da TV e outro da própria FPF. São cotas negociadas aos clubes ao longo dos três meses de competição. Geralmente, elas são pagas em três ou quatro parcelas. A Rede Globo mostra o Paulistão em suas plataformas com contrato vigente até 2022. Estima-se que seu dinheiro chegue a R$ 185 milhões. Os quatro grandes clubes de São Paulo recebem mais do que os demais, na casa dos R$ 30 milhões. Um pouco mais. Um pouco menos. Há alguns times intermediários, na faixa dos R$ 7 milhões. E outros com cota mínima, perto dos R$ 4 milhões. No ano passado, quando parou o futebol, as cotas foram renegociadas. Este ano, duas cotas já foram adiantadas.

Em LARANJA, os Estados onde o futebol parou: Acre, Ceará, Tocantins, DF, Goiás, Espírito Santos e São Paulo

Em LARANJA MAIS CLARO, onde parou parcialmente: Paraná

Esses números têm sido negociado e renegociado. A Rede Globo não revela suas cotas publicamente e ainda não se manifestou sobre a paralisação do Paulistão. Ela mantém sua grade esportiva porque também espera pelas manobras da FPF sobre o desfecho da paralisação.

A Federação já tentou sem sucesso convencer o governo e o MP de mudar de ideia e liberar o futebol em São Paulo. Não há clima para isso. Nem interesse em meio ao colapso dos hospitais no combate à covid-19. No Brasil todo. Mesmo assim, a CBF manteve as partidas da Copa do Brasil e a Conmebol continua organizando os jogos da Libertadores. Só não tem jogos onde os Estados estão fechados. São oito no Brasil nesse momento.

Os jogos ainda estão nas programações. Serão mudados de acordo com as informações das federações estaduais. Os clubes, oficialmente, preferem o silêncio, embora haja um entendimento das medidas necessárias para a segurança das pessoas em relação à pandemia. Mas eles não vão parar. Temem ainda qualquer tipo de represália por parte das entidades. Tem coisa que não muda no futebol. A CBF já avisou que vai manter os jogos da Copa do Brasil, como ocorreu na rodada de quarta e vai acontecer nesta quinta.

O Brasil, neste momento, tem dois ministros da Saúde: Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga. Eles andam juntos. Um parece estagiário do outro. Eles não se metem nas coisas do futebol, uma vez que o governo Federal, de Jair Bolsonaro, é favorável à continuidade dos jogos.