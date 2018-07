Clubes paulistas estão no TOP 10 em números de sócios-torcedores

Os clubes do Brasil continuam apostando alto no recrutamento de sócios-torcedores para encher seus cofres. A mensalidade dá direito à compra de ingressos para as partidas e mais algumas outras vantagens. Os quatro clubes de São Paulo (Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos) fazem parte do TOP 10 desse ranking, tendo Palmeiras, Corinthians e São Paulo, nessa ordem, entre os cinco primeiros com mais sócios-torcedores. Depois da divulgação de novos planos, o clube do Morumbi deu uma arrancada. Veja o quadro abaixo, com medição até o meio dia desta terça-feira. Vale lembrar que há uma medição diária dos novos sócios.

TOP 10

Inter – 146.900

Palmeiras – 129.493

Corinthians – 111.585

Grêmio – 85.196

São Paulo – 74.850

Cruzeiro – 71.850

Flamengo – 70.392

Santos – 59.910

Atlético-MG – 44.541

Fluminense – 34.095

No mês de agosto, que ainda não acabou, o Sport foi quem mais cresceu em número de adeptos, com 7.498 novos sócios- torcedores. A boa campanha do time pernambucano no Brasileiro pode explicar isso. Em segundo lugar no mesmo período está o Palmeiras, com 3.669 novos registros. Guerrero e a recuperação do time ajudam nesse posicionamento.

TOP 5 EM AGOSTO

Sport – 7.498

Flamengo – 3.669

São Paulo – 3.596

Corinthians – 3.581

Pelotas – 2.385

O Pelotas entrou na briga neste mês.