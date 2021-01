Com aviões personalizados, Santos e Palmeiras chegam ao Rio nesta quarta para a final da Libertadores

Santos e Palmeiras ganharam um presente para a final da Libertadores. Os dois times chegam ao Rio em aviões personalizados, com o distintivo do clube estampado nas partes externas das aeronaves. O time da Baixada embarcou primeiro. Ganhou o Rio logo após o meio dia. A delegação alviverde tinha embarque marcado para 15h30. Ambos dormem na cidade-palco do decisão, o Rio. O jogo será no Maracanã, 17h, sábado.

Por enquanto, as delegações têm voos de volta confirmados para a noite do próprio sábado. Não há qualquer previsão de festa por parte do clube que for campeão. O vencedor vai ganhar R$ 80 milhões.

Foto: Santos FC

Foto: Palmeiras