Com contrato de 50 milhões de euros/ano, Nike e PSG vão ficar juntos por mais 13 temporadas

Parceria da China… Nike e Paris Saint-Germain vão continuar juntos por mais 13 temporadas. A empresa de material esportivo fechou novo acordo com o clube francês no valor de 50 milhões de euros por ano. Isso equivale a R$ 216,5 milhões. É muito dinheiro, espelho para times brasileiros que, quando negociam bem, recebem perto dos R$ 30 milhões por 12 meses. Nike e PSG estão juntos há 30 anos e ficarão até 42 agora. Esse dinheiro também ajudará o PSG a continuar mantendo seus jogadores e comprando mais. O clubes espera colocar outros 700 milhões de euros (R$ 3 bi) em suas contas durante a parceria, com a venda de seus produtos oficiais.