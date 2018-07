Comitiva do Morumbi vai a Portugal para buscar ‘contrato’ de Maicon

Até o presidente Leco pensa em embarcar para Portugal neste começo de semana para tentar convencer o presidente do Porto a deixar Maicon no São Paulo. O zagueiro quer ir também. A comitiva tricolor tem única missão: trazer o contrato de trabalho do jogador, que ajeitou o time e o lançou em outro patamar. Maicon é prioridade. Nesta semana, o zagueiro ligou para dirigentes do clube português para dizer, mais uma vez, que não quer voltar, que não vai voltar, que se voltar, fará de tudo para que não dê certo. O tom foi de ameaça, talvez súplica para que tenha seu acordo com o São Paulo estendido.

Há algumas opções. A primeira delas é esticar o contrato de Maicon para além da Libertadores, até o fim do ano. O jogador permaneceria no Brasil, com possibilidade de disputar o Mundial de Clubes da Fifa, caso o time ganhe a Libertadores – em 6 de julho vai disputar a primeira partida contra o Atlético Nacional. Seria, portanto, uma renovação simples e pura. E deixaria o problema para dezembro. A questão é que o Porto, mesmo não querendo ficar com Maicon (acabou de contratar Felipe, do Corinthians), não vai abrir mão dos 15 milhões de euros (R$ 57 milhões), que podem baixar para 10 milhões de euros (R$ 38 milhões), pedidos pelo beque. Há interessados, de acordo com o Porto, na Europa.

A segunda opção é o São Paulo pagar os R$ 38 milhões, já com preço reduzido. O clube tenta levantar o dinheiro, com o que tem em caixa e com a venda de outros jogadores. Tem nas mãos metade desse valor, cerca de R$ 19 milhões. Ocorre que tem contas para pagar e esse montante fará falta. Pode ainda diminuir o preço se envolver jogadores na negociação com o Porto. Lucão é um deles. Basta o clube português aceitar. O fato é que a diretoria do São Paulo quer resolver isso até terça-feira, quando deverá voltar de Portugal.

ROGÉRIO

O São Paulo repassou 25% dos direitos federativos do atacante Rogério para o Sport, de modo a continuar com boa parte do contrato do jogador. A aposta do clube não deu certo. Rogério precisa resolver problemas pessoas no Recife. Para ele, a transferência vai ajudá-lo a conseguir isso. Sua ida para o Sport tem mais a ver com essas situações do que com o fato de atuar pouco no time do Bauza.