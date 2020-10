Confira 5 destaques do Esporte selecionados para você nesta terça-feira, dia 27

Você que passou o dia trabalhando, atento a outras coisas, e não acompanhou as notícias desta terça-feira, 27, do esporte, tentarei fazer um resumo e oferecer 5 informações para você ficar sempre bem informado.

1 – O Palmeiras ainda não tem treinador. Está aguardando fumacinha branca do argentino Gabriel Heinze, que tem a proposta nas mãos, mas pediu um tempo maior para se posicionar. Ele está desempregado desde março. Você conhece Heinze? Lembre dele da seleção argentina? Saiba que ele é qual é o seu estilo como treinador.

2 – O Corinthians está no mercado. A notícia é boa, desde que traga alguém de qualidade para o elenco. Desta vez parece que é. Trata-se do zagueiro Jemerson, do Monaco, da França, que já esteve no Atlético-MG. Ele não está sendo aproveitado na equipe. Viria por empréstimo.

3 – Tite rasgou elogios aos atacantes Marinho, do Santos, Galhardo, do Inter, e Pedro, do Flamengo. Todos no futebol brasileiro. Mas disse que eles não têm como ganhar vaga na seleção em detrimento da turma que atua na Europa, como Gabriel Jesus, Neymar, Roberto Firmino, Cebolinha, Richarlison…

4 – Veja os resultados da 2ª rodada da Liga dos Campeões da Europa. O torneio só está começando, mas o Real Madrid amarga mais um resultado ruim. Empatou com o alemão Borussia Monchengladbach.

5 – Fique antenado com as partidas desta quarta-feira, pela Copa do Brasil e Sul-Americana. O São Paulo encara o Lanús. Santos e Corinthians em campo. Veja a tabela e os horários dos confrontos. Todas são partidas de ida.