Confira a taxa de ocupação de UTI nas cidades onde acontecem os jogos do Paulistão 2021

O futebol vai continuar, pelo menos até novas determinações do governo de São Paulo e da Federação Paulista. Por enquanto, a bandeira vermelha em São Paulo para tudo, menos as partidas do Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores… O futebol tem sido, segundo os especialistas do governo, um atrativo para o torcedor, uma forma de distração e até para manter alguns dentro de casa, diante da TV, sentado no sofá. É um jeito de ver as coisas.

Foto: Werther Santana/Estadão

Um outro jeito é pelo risco de jogadores e de profissionais envolvidos de se contaminar. A nova cepa da covid-19 atinge em cheio brasileiros mais novos. O Corinthians acusou novo surto nesta semana. O treinador Lisca, do América-MG, fez um apelo à CBF e pediu para o futebol parar. Teme por sua vida e pela vida de seus jogadores e amigos. Está apavorado, como a maioria que entende a gravidade da situação. Alguns clubes estão viajando no mesmo dia da partida, quando as distâncias entre as cidades permitem, para não entrar em hotéis ou comer “fora de casa”.

Em São Paulo, a partir de sábado, tudo estará trancado. Num rápido giro pelas cidades onde se joga o Paulistão, o blog levantou a taxa de ocupação das UTIs nesta semana, com os números podendo variar de um dia para o outro. Veja:

Taxa de Ocupação de UTS para a Covid-19

Santo André – 85% (o time manda jogos no Canindé porque seu estádio está fechado)

Santos – 52%

Ribeirão Preto – 91%

Limeira – 85,9%

Araraquara – 100%

Campinas – 91,1%

Sorocaba – 95%

Bragança Paulista – 100%

Itu – 100%

Mirassol – 90%

São Caetano – 65%

Novo Horizonte – 80%

São Paulo – 75% (com 100% em alguns grandes hospitais privados)