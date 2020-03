Conmebol aguarda sinal da Fifa para cancelar ou vetar público de jogos da Libertadores, Sul-Americana e Eliminatórias devido ao coronavírus

A Conmebol espera para os próximos dias uma sinalização da Fifa para cancelar ou tirar o público de jogos de futebol da Libertadores, Sul-Americana e Eliminatórias da Copa do Mundo. Membros da entidade começam a se preocupar com o coronavírus, que toma de assunto mais de 100 países do mundo, inclusive o Brasil. O governo do Paraguai já proibiu a realização de eventos culturais ou de qualquer outra natureza que envolvam a presença de grande público, em arenas abertas ou fechadas. O futebol ainda não foi atingido. No Brasil, a CBF não se manifestou sobre o assunto. As partidas continuam acontecendo normalmente.

Se a Conmebol tiver sinal positivo da Fifa, não vai correr risco e passará a analisar caso a caso, com informações recentes e atualizadas sobre a epidemia do vírus no país em que os jogos vão acontecer. Se não tiver segurança, pode fazer o jogo sem a presença de público, ou até cancelar a partida. Os jogadores ainda não se manifestaram de forma pública sobre qualquer tipo de preocupação com o coronavírus, sobretudo em competições em outros países que envolva o uso de avião.

Na Europa, algumas Ligas baseadas na Uefa já determinaram novos regras para o futebol desde ano. Na Itália, a bola parou. Não há mais jogos enquanto o surto do coronavírus não for controlado. Na Espanha, nas próximas duas semanas, as partidas serão jogadas com portões fechados, sem público.

Não está descartado o cancelamento das partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias. O problema nesse caso é a presença de jogadores vindos de todas as partes do mundo. Do Brasil e das outras seleções do continente, como a Argentina. Pode haver um período de quarentena de 14 dias para esses atletas vindos de países com mais problemas, como a própria Itália. E não há tempo para isso entre os jogos. A Conmebol trata com muito cuidado tudo isso. Não quer cancelar jogos nem campeonatos, mas também não vai expor os jogadores sul-americanos. A entidade deve se manifestar em breve.