Conversa fiada essa história de o Palmeiras não ter interesse em ganhar do Corinthians

E agora, Corinthians? Esta é a pergunta de todo palmeirense para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Tite e seus comandados precisam pelo menos do empate diante do rival de Palestra Itália para não depender do resultado da partida do Vasco com o Flamengo.

O problema, além da rivalidade, é o fato de o Palmeiras ter embalado com duas vitórias seguidas nesta reta final de temporada. E parece que seus jogadores pegaram gosto pelas vitórias. Há ainda uma outra questão: o Corinthians, embora continue ganhando suas partidas, está esgotado fisica e mentalmente. Já não agride tanto os adversários, embora continue com seu padrão tático, um pouco mais reforçado na defesa, e se valendo da qualidade de Liedson e dos homens de frente.

É jogo então para o predestinado Adriano. Tite também poderá colocar o regulamento debaixo do braço e fazer o ponto que precisa para ser campeão. Nesse caso, o contratempo é o Vasco. Se o time de São Januário bater o Fla, o que é possível também pela rivalidade que existe, adeus caneco.

Não seria uma injustiça o Vasco ser campeão. O time é o melhor do Brasil na temporada. Ganhou a Copa do Brasil, está na semifinal da Sul-Americana e tem chance de faturar o Brasileiro. Tem ou não tem qualidade? Ocorre que o Flamengo, de Ronaldinho, precisa de pontos para jogar a Libertadores/2012, com a premissa de perder seu treinador, Luxemburgo, se isso não acontecer.

Vai ser dureza para o Vasco. E esse é o alívio dos corintianos: saber que o Vasco vai ter pedreira na última rodada também. Vai ser preciso ter coração forte para aguentar essa decisão.

Dos quatro times, apenas o Palmeiras não tem nada a ganhar ou perder na rodada derradeira. Dos quatro também é o de menor qualidade técnica. Mas tem Felipão e alguns jogadores já perceberam o quanto é importante pela rivalidade das torcidas ganhar do Corinthians. Se puderem, vão ganhar.

É conversa fiada essa história de “não há nada que nos interesse nesse jogo”. O Palmeiras vai com tudo para cima do Corinthians. Tite e seus comandados precisam fazer o que fizeram durante a competição toda: jogar futebol. Só assim ficarão com o título.

