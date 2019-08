Corinthians e Palmeiras fazem clássico apenas razoável, mas com disposição e vontade, em Itaquera

Ficou justo para os dois… O empate por 1 a 1 acabou ficando justo para o que Corinthians e Palmeiras apresentaram em Itaquera neste domingo à noite. O jogo foi franco em alguns momentos. Em outros, o Palmeiras ficou mais com a bola. Em outros ainda, foi o Corinthians o mais perigoso. Pena que só havia torcida de um lado. Torcida, claro, de verdade. E não aqueles que foram à porta da Academia ameaçar de morte Felipão e jogadores, como se comprovou pelas imagens das faixas penduradas nas imediações. Não se falou em paz, mas em morte, diga-se, como filmado e mostrado à exaustão pelos veículos de comunicação. E todo mundo sabe que aquelas manifestações só atrapalharam. Tivessem elas não acontecido, o Palmeiras poderia ter vencido. O emocional estaria menos à flor da pele.

Valeu pela vontade… Em Itaquera, houve chutões dos dois lados, poucos dribles, mas algumas conclusões a gol. Cássio atrapalhou a vitória palmeirense, mas ele estava lá para isso. Fez algumas boas defesas. Felipe Melo foi um valente, autor do gol e da comemoração pittbull. Faltou mais futebol técnico, bonito. Os principais jogadores do Palmeiras, como Dudu, não apareceram. De novo. O Corinthians foi bem na parte defensiva, mas tímido no ataque, como tem sido nesta temporada. O problema é que estamos tão pobres de futebol que quando há meia dúzia de chutes a gol, dois gols e algumas boas defesas dos goleiros, tendemos a achar que houve uma boa disputa. Nossa régua no futebol está rasteira. O mínimo nos convence. Pouco é mais do que nada.

Ruim na tabela… Na tabela, foi ruim para os dois lados. O Palmeiras segue atrás do líder Santos, agora com quatro pontos de diferença, ou seja mais do que uma rodada. O Corinthians se mantém em posições intermediárias.