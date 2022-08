Corinthians foi presa fácil, não se achou dentro de sua própria casa diante do Flamengo na Libertadores

O Corinthians não tem qualidade técnica para acompanhar o Flamengo em nenhum setor do campo. Isso pôde ser visto durante os 90 minutos da primeira partida das quartas de final da Libertadores. O que não quer dizer, em hipótese alguma, que o time paulista não pode ficar com a vaga após o duelo no Rio, sema que vem. O Corinthians já mostrou na temporada sua eficiência nos resultados. Ocorre que futebol não é somente isso. Ainda acredito que o time com mais qualidade técnica sempre ficará mais perto da vitória. Foi isso que todos viram na Neo Quimica Arena, nesta vitória de 2 a 0 do Flamengo, com gols de Arrascaeta e Gabigola. Até Rodnei jogou bem no apoio. Foi dele o passe para Gabigol marcar o segundo do time do Rio.

O Corinthians foi presa fácil, não se achou dentro de sua própria casa, perde uma sequência de 21 jogos sem perder. Seu melhor momento foi até os 20 minutos de jogo, quando congestionou o meio de campo e dificultou a movimentação e o toque de bola do adversário carioca. O time de Vítor Pereira jogava no seu limite enquanto o Flamengo mapeava o campo para encontrar os espaços e o jeito de atuar. Não demorou para mostrar sua maior qualidade técnica, com Arrascaeta e Éverton Ribeiro, os donos da partida. E olha que Dorival Júnior nem precisou de Arturo Vidal e Cebolinha desde o começo.

Foto: Flamengo

O Flamengo já vinha mostrando um salto de qualidade na temporada, mas talvez essa partida da Libertadores contra o Corinthians tenha confirmado uma condição que todos anunciavam na véspera. É outro Flamengo. A movimentação do meio para frente confunde qualquer marcação, com jogadores rápidos e habilidosos e, depois de algum tempo, sem mais guardar a posição inicial. Dorival solta seus labradores para correr em todos os setores. O Fla joga com doçura, bem diferente do que era mês atrás.

O Corinthians ficou na roda dentro de sua casa, sem ter muito o que fazer, a não ser sua dedicação e briga insistentemente, mais na tentativa de recuperar a bola e evitar derrota maior. O Corinthians só fez correr atrás dos rivais e da bola. Foram poucas as tentativas de gols.

A percepção é que o Corinthians jogou no seu limite, com todas as ausências de jogadores machucados e em recuperação. E o Flamengo passeou em Itaquera, ganhou sem fazer força, sem sofrer – o que não quer dizer que não se entregou. O bom corintiano sabe da limitação de seu time. Era muita qualidade para enfrentar do outro lado. O Flamengo está muito maduro nas mãos de Dorival Júnior. Leva a vantagem para o Rio a fim de confirmar sua classificação diante de 70 mil torcedores na próxima terça-feira. Ao Corinthians resta tentar impedir que isso aconteça, na base da raça e da dedicação, suas duas armas da temporada.