Corinthians pode sofrer choque de realidade nos próximos dias na Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil

Faz duas semanas que o torcedor do Corinthians pensa na possibilidade de ter um choque de realidade sobre a condição do seu time na temporada. Não é de agora que a equipe comemora posições nas competições melhores do que o seu rendimento dentro de campo. O Corinthians é um time limitado em seu elenco e depende cada vez menos das individualidades dos grandes atletas e mais do coletivo montado pelo técnico Vítor Pereira, que tem dado muito certo.

Ocorre que as partidas de quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil mostraram uma realidade que todos apontavam: o grupo não tem fôlego para as três competições, incluindo o Brasileirão, como nenhum outro do Brasil tem. O problema é que a ‘paulada’ dessa triste constatação pode ser recebida nesta e na outra semana, quase que de uma vez só.

Foto: Corinthians

Nesta terça-feira, a parada é com o Flamengo, pela competição sul-americana. Vale vaga para a semifinal da Libertadores. Um vai ficar pelo caminho. É mais provável que seja o time paulista, que perdeu a partida de ida em casa por 2 a 0. Ou seja: precisa devolver os dois gols para levar a decisão aos pênaltis. Ocorre que, tecnicamente, o Corinthians é inferior ao Flamengo em quase todas as posições e também no conjunto. Claro que não se ganha nem se perde jogo na véspera, mas a lógica é que dê Flamengo. Isso tiraria o Corinthians da competição, com muitos méritos de ter chegado até as quartas. Não se esperava isso dele no começo do ano.

Não bastasse a pedreira no Maracanã, no fim de semana o time de Vítor Pereira mede forças com o líder do Brasileirão, o Palmeiras. Vai ser na Neo Química Arena, diante de seu torcedor, o que faz dos donos da casa um grupo mais animado, mas não mais forte. Mas nesse caso a rivalidade entra em campo e, mesmo a despeito do melhor momento do Palmeiras, pode dar jogo. Mais uma vez, a previsão é que dê o rival, que tem mais elenco e opções para formações alternativas. O Corinthians terá de se recuperar após enfrentar o Flamengo, e fazer contas de suas baixas, como tem acontecido após os jogos. Tecnicamente o Palmeiras é melhor. Uma derrota poderia tirar o Corinthians da boa posição na competição. Seria mais uma derrocada na semana.

E não acaba aí. Na outra semana, o time decide seu futuro na Copa do Brasil contra o Atlético-GO. Também precisa fazer dois gols para levar a decisão para os pênaltis. Vale vaga para a semifinal da competição e um pouco mais de dinheiro pela classificação. É jogo de volta. Ocorre que nesta partida, o Corinthians tem mais chances de ganhar. Joga em casa, já convocou sua torcida para apoiá-lo e sabe que das três partidas duríssimas, esta é a que tem mais chances de vencer. O problema é fazer os gols. Se marcar três sem sofrer nenhum, se garante durante os 90 minutos. O torcedor acredita. O Atlético alterna boas e más partidas, mas não é um time regular. Também sofre com sua posição no Campeonato Brasileiro. O problema é fazer o mínimo de dois gols em 90 minutos. Terá de estar concentrado e colocar pressão desde o apito inicial. Faca nos dentes, como gosta de ver o corintiano.

Desde o começo da temporada, tenho dito que não se pode duvidar desse Corinthians, e continuo a pensar assim. O futebol prega peças e todos nós já vimos muitas coisas acontecerem dentro das quatro linhas que não têm explicações. Mas se der a lógica fria e dura dos números e do momento, os próximos dias não serão bons para o time de Parque São Jorge. E ele, de fato, tomará um choque de realidade na temporada.