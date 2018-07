Corinthians quer pegar carona na decisão de Temer de negociar dívida dos Estados

Raphael Ramos informa no Estadão desta sexta-feira, online e jornal, que o Corinthians quer pegar carona na decisão do presidente em exercício, Michel Temer, de negociar a dívida dos Estados brasileiros para conseguir mais prazo para quitar seus R$ 400 milhões com o BNDES. Dinheiro usado na construção do Itaquerão, que arrecada menos do que imaginava seus gestores. O Corinthians paga R$ 5,5 milhões por mês. Tem 180 prestações para honrar. Quer mais tempo, de modo a reduzir também o valor das parcelas. Há tempos os administradores do estádio negociam com seus credores um prazo maior. O Corinthians entende que deveria começar a pagar os R$ 400 milhões depois de 36 meses da inauguração da arena. Em contrato, começou a pagar depois de 19 meses.

Agora, com a ‘brecha’ aberta pelo presidente em exercício, espera ser socorrido. O problema do clube é não ter dinheiro suficiente para honrar seus compromissos com a arena. É muito dinheiro por mês, com pouca arrecadação. Ou arrecadação inferior ao que se esperava. Com rendas de bilheterias, em média, o clube coloca nos cofres cerca de R$ 2 milhões por jogos em casa. Com quatro por mês, daria R$ 8 milhões, sem descontar os custos do estádio mensal. A conta não bate, e no mês que bate, é justa, sem sobras. O Corinthians também não conseguiu vender o nome do Itaquerão. São mais de dois anos de atraso no que imaginava a diretoria. O valor era de R$ 400 milhões por 20 anos de compromisso. Até agora, ninguém quis. É menos dinheiro que entra.

A política do clube para o Itaquerão é caminhar com as próprias pernas, de modo a não mexer no futebol e suas arrecadações para pagar as contas da Arena. Mas só de bilheteria não consegue. Não é fácil levantar R$ 5,5 milhões. Agora, a mais nova esperança é ter Temer nessa briga. Como vai renegociar as dívidas do Estado de São Paulo, é bem provável que os R$ 400 milhões do Corinthians entrem no bolo. Isso daria mais fôlego para o clube. Vale lembrar que o Corinthians não se recusa a pagar, mas como todos no País, sente no bolso a crise que assola a economia brasileira. Não faz dinheiro como esperava. O estádio custou R$ 1,1 bilhão. O Itaquerão é um estádio moderno e bonito.

Até o fim do ano, de qualquer forma, o clube terá de rever sua forma de gerir a arena, de modo a conseguir pagar o que deve ao BNDES e seus credores. Entendo que será muito difícil viver apenas das rendas. O Corinthians, e seu marketing, precisam ‘inventar’ alguma coisa para fazer mais dinheiro na Arena.